Дубинского исключили из фракции «Слуга народа»

Фракция «Слуга народа» на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники во фракции.



Отмечается, что за исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции, 29 — против, 19 — не голосовали.



Как сообщили УП, на фракции не было обсуждения, Дубинскому слово не давали. Глава фракции Давид Арахамия просто зачитал данные, большинство поддержало.



Сам Дубинский назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и обратил внимание, что не были предъявлены ни подписные листы, ни другие результаты голосования.



Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», тот отказался.