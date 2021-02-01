Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Дубинского исключили из фракции «Слуга народа»

01 февраля 2021, 19:29

Дубинского исключили из фракции «Слуга народа»

Фракция «Слуга народа» на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники во фракции.

Отмечается, что за исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции, 29 — против, 19 — не голосовали.

Как сообщили УП, на фракции не было обсуждения, Дубинскому слово не давали. Глава фракции Давид Арахамия просто зачитал данные, большинство поддержало.

Сам Дубинский назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и обратил внимание, что не были предъявлены ни подписные листы, ни другие результаты голосования.

Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», тот отказался.

ТЕГИ

Люди
Александр Дубинский
Организации
Слуга народа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:04
В «ДНР» показали, как Пушилин вакцинировался от коронавируса
15:34
«ЛНР» задержала за взятку служащего одного из угольных предприятий
14:27
«Л-ДНР» не увидели нарушения Минских соглашений в заявлении о захвате всего Донбасса
13:12
В «ДНР» утвердили повышение тарифов на коммуналку
11:34
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
11:29
«ЛНР» тоже получила партию российской вакцины от коронавируса
09:11
«ЛНР» зафиксировала еще 4 смерти от COVID-19
23:45
Главные новости Донбасса за неделю
15:23
«ДНР»: Девятеро умерших и 83 заболевших COVID-19 за сутки в ОРДО
09:47
«ДНР» сообщила о получении первой партии российской вакцины от ковида
09:28
«ЛНР» заявила об одном умершем и 27 заболевших COVID-19
21:50
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
все новости
19:29
Дубинского исключили из фракции «Слуга народа»
18:37
На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток
17:30
В зоне ООС во время дежурства исчез военнослужащий
17:20
16 сотрудникам «генпрокуратуры ДНР» заочно выдвинули подозрение 
17:06
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
16:30
Прокуратура Донетчины сообщила о подозрении одному из «палачей» незаконной тюрьмы «Изоляция»
16:04
В «ДНР» показали, как Пушилин вакцинировался от коронавируса
15:34
«ЛНР» задержала за взятку служащего одного из угольных предприятий
15:19
Коваленко перешел из «Шахтера» в итальянскую «Аталанту»
15:06
В Украине запустят онлайн-платформу для записи на вакцинацию от ковида
14:27
«Л-ДНР» не увидели нарушения Минских соглашений в заявлении о захвате всего Донбасса
14:23
СБУ утверждает, что несколько популярных телеграм-каналов управлялись спецслужбами РФ
все новости
ВИДЕО
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция