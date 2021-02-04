Более 5 тысяч заразившихся ковидом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 3 февраля, в Украине выявлено 5 082 заболевших коронавирусом. При этом 140 человек выздоровели, а 9 933 выздоровели.



Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 232 246 случаев заболевания ковидом. Из них 1 055 406 человек уже выздоровели, а 23 229 умерли. Продолжают болеть 153 611 пациентов.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), городе Киев (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.



Вчера было проведено 42 112 тестирований на коронавирус.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.