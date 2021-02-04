Карантин в Украине продлят до 30 апреля. Шмыгаль предположил — дата не окончательная

Правительство намерено продлить действие карантина до 30 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время общей встречи Европейской бизнес ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины».



Он предположил, что это не конечная дата, когда карантин будет завершен.



«Скорее всего, он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным», — отметил Шмыгаль.



9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года из-за ситуации с коронавирусом.



Правительство планирует в ближайшее время принять решение о возвращении к модели адаптивного карантина.