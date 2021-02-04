Рада предварительно одобрила закон об отмене пени по кредитам переселенцев

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2329, который освобождает внутренне перемещенных лиц от пени и штрафов по денежным обязательствам. За документ проголосовали 333 депутата на заседании в четверг.

Результаты голосования депутатских фракций и групп

Как указано в пояснительной записке, целью законопроекта является:

освобождение лиц, потерявших место жительства и получение дохода, от негативных последствий невыполнения ими денежных обязательств;

признание государством конфликта на востоке Украины и временной оккупации АР Крым обстоятельствами, исключающими ответственность пострадавших от этого лиц, без необходимости доказывать это в судебном порядке;

устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативно-правового обеспечения защиты прав таких лиц, что приводит к различному применению правовых норм судами.

Депутаты предлагают дополнить закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» новой статьей 9-2 «Освобождение внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств».



Предложенными изменениями предусматривается ограничить размер процентов за пользование кредитом или займом, которые начисляются в течение установленного договором времени согласно статьям 1048, 10561 Гражданского кодекса Украины.



Согласно законопроекту, общая сумма процентов по договорам кредита или займа, должниками в которых являются ВПЛ, не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока выполнения основного обязательства.





За невыполнение или ненадлежащее исполнение ВПЛ по договорам кредита и договорам займа документом предлагается:

не начислять неустойку (штраф, пеню);

не применять индекс инфляции за все время просрочки исполнения денежного обязательства и проценты годовых от просроченной суммы;

не применяются другие финансовые санкции.

Проектом также предусмотрен запрет на уступку, продажу или другую передачу прав требования по кредитным договорам и договорам займа с переселенцами в пользу других лиц. Такое правило не позволит кредиторам передавать право требования долга коллекторам.

При этом в 2014 году государство приняло ряд законодательных актов, направленных на защиту лиц, пострадавших от конфликта Донбассе и аннексии Крыма. В частности, была предусмотрена норма об освобождении лиц, проживавших в определенных властями районах проведения антитеррористической операции, от начисления пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитам и займам.



На это авторы законопроекта отвечают, что суженный перечень видов сумм, от уплаты которых освобождаются пострадавшие лица, не позволил в полной мере защитить их от выставленных кредиторами счетов, которые часто в несколько раз превышают сумму основного долга. Речь идет о разного рода комиссиях и процентах, начисление которых продолжалось до момента погашения задолженности.



Также не было запрещено начисление инфляционных потерь долга, что также позволяло кредиторам существенно увеличивать сумму задолженности вследствие инфляции, показатель которой достиг значительных размеров именно в 2014-2015 годах.



Наряду с этим суммы процентов в некоторых видах договоров займа и кредита начисляются до момента погашения суммы долга, а их размер не ограничен. Следовательно, финансовая нагрузка на пострадавших от конфликта не уменьшилась, а наоборот выросла в десятки раз, подчеркивают законодатели.



По их словам, есть случаи, когда долги по карточному лимиту, которые возникли в 2014-2015 годах в размере 9-10 тысяч гривен на сегодня составляют более 350 тысяч гривен.



Более того, АТО, на период которой вводились ограничения по начислению пени и штрафов, закончилась весной 2018 года, что формально дало основания кредиторам считать отсутствующими какие-либо ограничения в начислениях.