В ДонОГА рассказали, при каком условии возможна добыча циркония под Мариуполем

В вопросе добычи циркония в селе Никольское под Мариуполем окончательное решение будет принимать громада. Об этом рассказал во время брифинга глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он напомнил, что в соответствии с процедурой оценки воздействия на окружающую среду должны быть проведены общественные слушания.



«Громада также будет знать, что она с этого сможет получить — и рабочие места, и пополнение бюджета общины. Никакого нарушения закона, нарушение установленных процедур не будет. Все будет согласовано с громадой», — сказал он.



Глава области отметил, что обсудил этот вопрос с министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским и председателем Государственной службы геологии и недр Украины Романом Опимахом. Кириленко заверил, что добычи открытым способом не будет.



«Не будет никакой добычи открытым способом. Это максимально достоверная информация», — подчеркнул он.

Накануне жители Никольского и близлежащих поселков вышли на митинг против добычи циркония на территории их громады.