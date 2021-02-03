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Под Мариуполем люди протестуют против добычи циркония в их поселке

03 февраля 2021, 23:50

Под Мариуполем люди протестуют против добычи циркония в их поселке

Фото:0629.com.ua Фото:0629.com.ua

Жители поселка Никольское в Донецкой области, 3 февраля провели акцию против добычи циркония на территории их громады. По информации правоохранителей, под исполкомом собрались 450 человек. Это уже второй митинг, на котором местные жители и жители близлежащих поселков выступили против разработки Азовского месторождения редкоземельных металлов. 

Территорию с месторождением выставили на аукцион, который пройдет 15 февраля на сайте Государственной службы геологии и недр Украины.

Начальная цена снижена вдвое и составляет более 4,2 миллионов гривен.

Фото:0629.com.ua

Председатель Никольской объединенной территориальной громады Василий Митько рассказал, что пласт циркония размером около 40 га находится в 1,5 километрах от поселка. Территория этих земель находится в частной собственности местных жителей.

Как передает «Суспільне», глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что еще в марте областью были озвучены возражения против этого лота.

Директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА Сергей Натрус в свою очередь заявил, что пока неизвестно, будет ли добываться цирконий на этом участке, если да, то каким образом.

«Тогда только можно говорить о воздействии на экологическую среду. Пока это только аукцион и еще, пожалуй, он не состоится», – высказался Натрус.

Геолог Валерий Овсянников говорит, что циркониевые разработки потянут за собой множество проблем.

«Кроме буро-взрывного способа, другого способа добычи руды еще никто не придумал. Приазовье находится над тектоническим разломом. В советские времена из-за этого в Приазовье не стали строить атомную станцию. Ведь любой тектонический разлом отличается повышенной сейсмоактивностью. Несколько лет назад у нас тут был тектонический толчок. У многих дома треснули. Буро-взрывные работы приведут к тому же самому – будет повышаться тектоническая активность. Кроме того, буровые работы приведут к тому, что верхний слой грунта будет снят. И пыль будет разносится на десятки километров. Даже песчаные рудники опасны. А тут радиоактивная пыль! Вы представляете, что это будет?», – цитирует геолога 0629.

Он добавил, что под угрозой заражения может оказаться вода реки Камец и Старокрымского водохранилища.

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Цирконий
Места
Мариуполь Никольское

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