Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Схемы»: Гражданская жена Козака купила квартиру в Москве за 13 млн долларов

05 февраля 2021, 23:01

«Схемы»: Гражданская жена Козака купила квартиру в Москве за 13 млн долларов

Гражданская жена народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака Наталья Лавренюк владеет квартирой на 657 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов в центре Москвы. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы», совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «UA: Перший».

Согласно официальной выписке из реестра прав России, Наталья Лавренюк в марте 2020 года стала владелицей квартиры в Knightsbridge Privat Park, расположенном в Москве по улице Ефремова, 19.

Жилье находится на первом этаже одного из зданий комплекса и имеет так называемый антресольный этаж, то есть два уровня.

В официальной презентации Knightsbridge Privat Park указано, что квартиры такой площади в комплексе — это «респектабельные двухуровневые квартиры с собственными прилегающими земельными участками — крайне редкий для Москвы тип предложений». Также журналисты указывают, что в этом комплексе Лавренюк принадлежат четыре паркоместа и несколько подвальных помещений.

По подсчетам журналистов, стоимость  квартиры составляет примерно 13 млн долларов.

«Эта сумма больше выделенной в 2019 году из Дорожного фонда, чтобы в течение года ремонтировать дороги в Закарпатской области, и более чем вдвое превышает ту, за которую продали стадион "Черноморец" в Одессе весной 2020 года», — говорится в расследовании.

В то же время Козак не декларирует Лавренюк и сведения о ее имуществе и доходах. Лавренюк вместе с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком принадлежит общий нефтяной бизнес в России и многочисленное имущество в Украине.

Журналисты обратились за комментариями к народному депутату и Наталье Лавренюк, но ответов пока не получили.

Читайте также:

У Зеленского заявили о получении доказательств финансирования «каналов Медведчука» из России

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкции на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козака. Кроме того, санкции фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, формальным собсвенником которых является Козак. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента Росссии Виктора Медведчука.

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».

ТЕГИ

Люди
Тарас Козак

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:09
«ДНР» и «ЛНР» назвали свежие данные о заболеваемости коронавирусом
23:00
Боевики не пропустили ОБСЕ через блокпосты на Донетчине
21:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 февраля
18:43
«ДНР» назвала города и районы с наибольшим дефицитом врачей
16:00
«ДНР» обяжет выпускников-бюджетников медвуза три года работать в больницах
10:43
«ДНР»: Еще 256 заболевших и 10 умерших от коронавируса
09:19
«ЛНР» заявила о 44 новых случаях COVID-19, один пациент умер
08:20
В «ДНР» рассказали, сколько человек готовы вакцинироваться от коронавируса
22:42
В «ДНР» рассказали, как проводят вакцинацию «Спутником V»
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 февраля
13:23
ОБСЕ зафиксировала повреждения двух жилых домов в селе под Донецком
10:49
«ДНР» за сутки зарегистрировала 189 новых случаев COVID-19. Восемь человек умерли
все новости
23:01
«Схемы»: Гражданская жена Козака купила квартиру в Москве за 13 млн долларов
22:05
Генпродюсер 112-го канала баллотируется от ОПЗЖ на довыборах в Раду по округу на Донбассе
21:44
Секретарь СНБО анонсировал санкции в отношении народных депутатов
21:00
Суд оштрафовал перевозчика товаров в ОРДО на 200 тысяч гривен и конфисковал грузовик
19:38
Зеленский пригрозил санкциями за бизнес с ОРДЛО
18:45
Зеленский записал обращение на русском: объяснил санкции против «каналов Медведчука»
18:34
Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавируса
18:02
Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
17:17
ЮНИСЕФ: На Донбассе возросло количество детей, растущих в бедности из-за войны и пандемии
16:36
Степанов: Около 600 украинцев повторно заболели ковидом
15:07
На Луганщине подтверждено 39 новых случаев COVID-19
14:23
Phizer и AstraZeneca: Шмыгаль озвучил подробности по вакцинам COVAX
все новости
ВИДЕО
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция