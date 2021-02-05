«Схемы»: Гражданская жена Козака купила квартиру в Москве за 13 млн долларов

Гражданская жена народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака Наталья Лавренюк владеет квартирой на 657 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов в центре Москвы. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы», совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «UA: Перший».



Согласно официальной выписке из реестра прав России, Наталья Лавренюк в марте 2020 года стала владелицей квартиры в Knightsbridge Privat Park, расположенном в Москве по улице Ефремова, 19.



Жилье находится на первом этаже одного из зданий комплекса и имеет так называемый антресольный этаж, то есть два уровня.



В официальной презентации Knightsbridge Privat Park указано, что квартиры такой площади в комплексе — это «респектабельные двухуровневые квартиры с собственными прилегающими земельными участками — крайне редкий для Москвы тип предложений». Также журналисты указывают, что в этом комплексе Лавренюк принадлежат четыре паркоместа и несколько подвальных помещений.



По подсчетам журналистов, стоимость квартиры составляет примерно 13 млн долларов.



«Эта сумма больше выделенной в 2019 году из Дорожного фонда, чтобы в течение года ремонтировать дороги в Закарпатской области, и более чем вдвое превышает ту, за которую продали стадион "Черноморец" в Одессе весной 2020 года», — говорится в расследовании.



В то же время Козак не декларирует Лавренюк и сведения о ее имуществе и доходах. Лавренюк вместе с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком принадлежит общий нефтяной бизнес в России и многочисленное имущество в Украине.



Журналисты обратились за комментариями к народному депутату и Наталье Лавренюк, но ответов пока не получили.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкции на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козака. Кроме того, санкции фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, формальным собсвенником которых является Козак. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента Росссии Виктора Медведчука.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».