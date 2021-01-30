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Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканалов

Обновлено
02 февраля 2021, 22:32

Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении на 5 лет санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, которые владеют телеканалами «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Санкции предусматривают:

— блокировку активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
— ограничение торговых операций;
— ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
— предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
— приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
— аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
— полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
— прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
— запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

Санкции сроком на пять лет были введены против восьми компаний: ООО «Новости 24 часа», ООО «Новые коммуникации», ООО «Телерадиокомпания 112-ТВ» , «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ». На эти компании оформлены лицензии на вещание телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Бизнес-партнер семьи Медведчука и нардеп Тарас Козак является формальным собственником телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

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