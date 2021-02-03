У Зеленского заявили о получении доказательств финансирования «каналов Медведчука» из России

Совет национальной безопасности и обороны получил от Службы безопасности Украины доказательства длительного финансирования телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne из России. Это и стало основанием для их блокировки.



Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии «Укринформу».



«Очевидно, что основанием этого стали неоспоримые свидетельства и доказательства, что эти телеканалы уже долгий период времени финансируются государством-агрессором. Соответственно, государство не могло не действовать в тех условиях, когда агрессия еще больше усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе», — сказал он.



Замглавы Офиса президента подчеркнул, что блокирование этих телеканалов не является нарушением свободы слова.



«Можно взять украинское медиапространство и посмотреть, сколько ежедневно, еженедельно проводится независимых журналистских расследований, направленных против президента, против власти в целом, и они продолжаются, очевидно, будут продолжаться, потому что это свобода и независимость СМИ. Но не стоит путать СМИ, не стоит путать новости и фейки, пропаганду — это совершенно разные вещи», — заявил Жовква.



По данным источников ZN.UA, основанием для санкций против формального владельца телеканалов Тараса Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. «Украинская правда» уточняет, что в схеме задействована компания «Торговый дом «Донские угли», которая ведет свою деятельность в ОРЛО при участии группировки «ЛНР». Якобы часть прибыли фирмы шла на финансирование каналов «112 Украина», ZIK и NewsOne.



СБУ 2 февраля открыло уголовное производство по статье 258-5 «Финансирование терроризма», пишет «УП».



«Торговый дом «Донские угли» связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который является кумом президента России Владимира Путина.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их формальным собсвенником является нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.



В ночь на 3 февраля телевещание этих каналов было прекращено. «112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ».



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».