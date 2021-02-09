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Резников о зеркальных ответах на обстрелы: Государство имеет право на самооборону

09 февраля 2021, 08:48

Резников о зеркальных ответах на обстрелы: Государство имеет право на самооборону

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма, говоря о зеркальных ответах на обстрелы, имел ввиду 51 статью Устава ООН. Об этом в эфире радио «Новое время» сообщил вице-премьер Алексей Резников.

«Слова Леонида Макаровича прошу толковать следующим образом. Есть устав ООН, в нем есть 51 статья, в которой четко сказано, что каждое государство имеет право на самооборону. Поэтому если наши военные будут считать, что есть потребность в самообороне, они будут использовать статью 51 устава ООН», - сказал он.

Также Резников отметил, что на фронте наблюдаются нарушения режима тишины, которые фиксирует миссия ОБСЕ.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что в случае обстрелов на Донбассе украинские военные должны действовать зеркально. По словам председателя украинской делегации, не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят.

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