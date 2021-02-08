Кравчук считает, что на обстрелы на Донбассе нужно отвечать зеркально

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что в случае обстрелов на Донбассе украинские военные должны действовать зеркально.



«Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».



По словам председателя украинской делегации, не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят.



«Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки — это признак нашей слабости», — подчеркнул он.



Отметим, что в субботу двое украинских военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве, а не обстрела. При этом в тот же день при обстрелах были ранены два бойца ВСУ. А 2 февраля украинский военный погиб в результате выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований.

С 27 июля на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за этот период зафиксировала более 8 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения.



В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.