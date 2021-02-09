Резников: После деоккупации на Донбассе проведут реституцию

Людям, вынужденно покинувшим свои дома из-за оккупации отдельных районов Донбасса и Крыма, будет возвращена их собственность. Об этом вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью радио «Новое время».



По его словам, таким людям «безусловно» будет возвращена их собственность и созданы комфортные условия для проживания на деоккупированных территориях.

Резников также прокомментировал слова главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркальных ответов на обстрелы.