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Аукцион пока не отменен: В Донецкой ОГА разъяснили ситуацию с месторождением циркония

09 февраля 2021, 16:11

Аукцион пока не отменен: В Донецкой ОГА разъяснили ситуацию с месторождением циркония

Аукцион на разработку участка с предполагаемым месторождением циркония вблизи поселка Никольское в Донецкой области может состояться 15 февраля. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус.

Он напомнил, что свою позицию по данному вопросу неоднократно озвучивал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«Когда мы увидели в первый раз, что министерство объявило аукцион, мы выразили свою позицию, направили письмо с просьбой, чтобы этот аукцион не состоялся. Надеялись, что этот аукцион не состоится, но мы увидели, что планируется еще один аукцион 15 числа. После этого Павел Александрович [Кириленко] направил еще одно письмо в адрес министра, и у них прошла встреча», – рассказал Натрус.

По его словам, если аукцион законно запущен, и он может пройти 15 февраля, это дает возможность разработки данного месторождения и изыскания на его территории подтверждения запасов циркония. Для того, чтобы подтвердить его наличие, необходимо провести исследования.

«Но мы понимаем, что если у громады будет такая позиция, что там не будет никакой разработки, то аукцион – это будет только даром потраченное время и средства», – считает директор департамента.

Что касается влияния на окружающую среду, он отметил, что в Донецкой ОГА пока не могут оценить риски.

«Есть несколько видов разработки циркония: карьерный, шахтный и смешанный. На данный момент сказать, каким образом это будет влиять на окружающую среду, можно только посмотрев сам проект. Проекта мы пока не видели и не можем сделать оценку влияния на окружающую среду. Но любое проникновение человека в полезные ископаемые – это уже нарушает природную среду», – сказал Натрус.

Он добавил, что угрозу разлома плит, о которой сейчас много говорят, в регионе изучают не только в отношении месторождения циркония, но и сланцевого газа.

При этом чиновник сообщил, что в областной департамент экологии запросы от Никольской ОТГ либо от администрации города Мариуполя не поступали.

«Вопрос разрешать или не разрешать что-либо на территории – это вопрос громад. То есть если люди не захотят, то естественно, этого ничего не будет. И инвестор, который придет потом даже после разведки этих полезных ископаемых, поймет, что громада против, и никаких работ производиться не будет», – заключил Сергей Натрус.

Жители поселка Никольское в Донецкой области 3 февраля провели акцию против добычи циркония на территории их громады. Это уже второй митинг, на котором местные жители и жители близлежащих поселков выступили против разработки Азовского месторождения редкоземельных металлов.   

Территория с месторождением выставлена на аукцион, который пройдет 15 февраля на сайте Государственной службы геологии и недр Украины. Начальная цена снижена вдвое и составляет более 4,2 миллионов гривен.

Пласт циркония размером около 40 гектаров расположен в 1,5 километрах от Никольского. Территория этих земель находится в частной собственности местных жителей.

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Цирконий
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Донецкая область Мариуполь Никольское
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