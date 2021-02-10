Канада выделит на помощь жителям востока Украины более 4 миллионов долларов

Правительство Канады выделит агентствам ООН и Международному комитету Красного Креста 5,5 миллионов канадских долларов на помощь жителям зоны конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении на странице Постоянного представительства Канады при ООН в Twitter.



«В 2021 году Канада передаст агентствам ООН и МККК 5,5 миллионов канадских долларов для оказания спасительной помощи более чем 1,9 миллионов людей в регионах восточной Украины, пострадавших от конфликта, а также защиты проживающих рядом с линией соприкосновения, и реагирования на растущие потребности, связанные с COVID-19», – заявили в дипломатическом ведомстве.



Указанная сумма помощи эквивалентна около 4,4 миллиона долларов США.

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