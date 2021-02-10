УП: Зеленский хотел бы заменить Разумкова на Стефанчука в кресле спикера Рады

Президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Подготовка последнего для этих целей уже началась. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.



Отмечается, что причина замены спикера — самостоятельность действующего председателя Разумкова. Тот якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.



«Как рассказывают в окружении Зеленского, президент был бы не против подсадить Стефанчука на ступень выше в парламентской иерархии. Но есть проблема — эта ступень уже занят», — говорится в статье УП.



В то же время, форсировать вопрос замены спикера пока не будут.



Для продвижения вице-спикера и работы над неутешительной для Зеленского социологией были созданы специальные «тройки», которые занимаются различными сферами. Модерировать их работу и должен Стефанук для формирования образа «государственника».



По словам источников УП, «тройки» — это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПГ.



Их задача — составить план и написать законы под программу президента. Известно, что Разумков в процесс работы «троек» не вовлечен.