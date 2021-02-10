Как не платить штрафы при выезде с неподконтрольного Донбасса через Россию. Советы нардепа

Народный депутат Верховной Рады Муса Магомедов в своем видеоблоге рассказал о порядке действий для граждан, которых штрафуют при проезде на подконтрольную украинской власти территорию из временно оккупированных районов Донбасса через Россию.



«Де-юре – это нарушение закона Украины о пересечении границы, за что положен штраф. Сотрудники пограничной службы массово выписывают постановления об административных правонарушениях согласно статье 204-2 КУпАП. По данным погранслужбы, с ними сталкиваются примерно 1500 человек ежемесячно. Чаще всего дело заканчивается штрафом в 1700 грн, и в 95% случаев этот штраф можно успешно обжаловать в суде», – говорит Магомедов.



Он отметил, что чаще всего такая ситуация возникает на пограничных пропускных пунктах «Гоптовка» и «Меловое», поскольку они находятся ближе территориально.

Нардеп подчернул, что людям выписывают штрафы за незаконное пересечение границы, хотя законно граждане не имеют возможности ее пересечь. Такую ситуацию создали группировки «ДНР» и «ЛНР», которые продолжают держать закрытыми большинство пунктов пропуска на линии соприкосновения. В то же время украинская сторона ранее открыла все КПВВ, и они работают ежедневно в обычном режиме. По факту пропуск постоянно осуществляется только в КПВВ «Станица Луганская» и дважды в неделю – в КПВВ «Новотроицкое».



Остальные пункты пропуска заблокированы незаконными вооруженными формированиями. Муса Магомедов описал алгоритм действий для людей, проживающих на временно неподконтрольных террториях, которых хотят оштрафовать за незаконное пересечение границы.



«Во-первых, вы должны попросить правовую помощь. Есть такая статья, согласно которой каждый имеет право на правовую защиту (адвоката). Пограничники, скорее всего, вам откажут, и это может быть дальнейшим основанием для обращения в суд. Если пограничники вам говорят, что у них нет адвокатов и они не знают, куда обратиться, постарайтесь позвонить в Восточную правозащитную группу (контакты указаны ниже – ред.) и обратиться к ним за правовой поддержкой», – говорит Магомедов.



По его словам, в последнее время пограничники, поняв, где у них проблема – почему выписанные ими штрафы не оплачиваются и они проигрывают в судах, – начали записывать на видео признания людей в своем нарушении.



«Говорите то, что от вас просят, но не забудьте в тексте указать, что вы были вынуждены пересечь границу незаконно, потому что у вас были обстоятельства, которые не позволяли сделать это по-другому», – уточнил нардеп.



После этого он советует звонить свои знакомым юристам или в Восточную правозащитную группу, описывать всю ситуацию и начинать готовить документы для подачи в суд.

Магомедов добавил, что пограничники штрафуют не во всех случаях: «Если у вас есть причины – медицинские показания, помощь родственнику и т.д. – берите с собой подтверждающие документы, и чаще всего на них реагируют. Если не удалось убедить пограничников, и они выписывают штраф, обращайтесь к юристам и оспаривайте в суде».



Он отметил, что иногда людям могут дать «дельный» совет не платить штраф. «Не слушайте, потому что если в течение 10 дней штраф не будет оплачен, он удваивается, поэтому ваша задача в течение 10 дней подать иск в суд», – подчеркнул Магомедов.



Он перечислил документы, которые понадобятся: это сканы паспорта, справки с кодом ИНН, справки переселенца (если она есть) и сам протокол.



«Все эти сканы нужно будет отправить по электронной почте правозащитникам (или вашему юристу), после чего будет подготовлен иск и в срок до 10 дней он будет направлен в суд. Это означает, что штраф платить вам уже не нужно. Рассмотрение дела идет от недели до 3-х месяцев в суде, но все это время штраф вам оплачивать не надо, и у вас есть большие шансы выиграть, более 90%», – заключил народный депутат.



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