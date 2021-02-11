На заседании Совета безопасности ООН, которое состоится сегодня, будут обсуждать статус выполнения Минских соглашений и текущую ситуацию на Донбассе. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».



Он прокомментировал то, что нынешнюю встречу Совбеза ООН в 6-ю годовщину подписания комплекса мер по выполнению Минских договоренностей инициировала Россия.



«Здесь дело не в инициации Российской Федерацией как членом Совбеза ООН. Каждый год на Совете безопасности ООН происходит заслушивание статуса выполнения Минских соглашений, поскольку в свое время была принята резолюция Совбеза ООН, которой одобрялся и поддерживался факт достижения политико-дипломатических договоренностей на Минской площадке во исполнение решения Нормандского формата. Таким образом, предусматрвиается, что эта резолюция есть в повестке дня раз в год. И сегодня будет обсуждение как раз статуса выполнения Минских соглашений, точнее их невыполнения со стороны Российской Федерации», – сказал Резников.



Вице-премьер уточнил, что на встрече ожидается отчет спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Грау, отчет главы СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевика. Также планируется выступление руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первого президента Украины Леонида Кравчука.



«Там будут выступать и члены Совбеза ООН по данному поводу, и будет обсуждение, что происходит в так называемом "новом Минске", а на самом деле – что происходит на украино-российском фронте на территории Донбасса», – добавил Резников.



Он сообщил, что заседание начнется в 17:00 по киевскому времени.



Вице-премьер также отметил, что цель сегодняшней поездки президента Владимира Зеленского с делегацией послов стран G7 на Донбасс – продемонстрировать западным партнерам Украины, что на самом деле происходит в зоне конфликта.



«Для того, чтобы мир знал, что на востоке Европы идет война, развязанная со стороны Российской Федерации, которая является агрессором», – подчеркнул Алексей Резников.