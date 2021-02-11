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Зеленский рассказал, как можно разблокировать проведение саммита Нормандской четверки

11 февраля 2021, 20:03

Зеленский рассказал, как можно разблокировать проведение саммита Нормандской четверки

Проработка замечаний и принятие предложенного украинской стороной в Трехсторонней контактной группе «Плана совместных шагов» приблизит встречу лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия), заявил президент Владимир Зеленский.

«К "Минску" мое отношение очень простое. Его нужно "разобрать на детали", прописать все шаги, привязать к датам и выполнять. Мы это и сделали. Подготовлен соответствующий документ, который не кулуарно, а открыто прорабатывался с советниками Нормандской четверки», — заявил Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область, передает «Интерфакс-Украина».

По словам президента, «уже подготовлена последняя версия этого документа, а именно выполнения шагов, выполнения "Минска" и отправлена всем сторонам».

«Мы ожидаем, что в ближайшее время стороны акцептируют документ с замечаниями, и тогда будет возможность приблизить встречу Нормандской четверки», — отметил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится к встрече лидеров Нормандского формата, чтобы напрямую договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным о стратегических для Донбасса решениях. Пока в Москве заявляют о том, что «нет предмета для встречи», в Киеве считают, что «все решения подготовлены».

На рассмотрение ТКГ осенью 2020 года были внесены два плана: первый — группировок «ДНР» и «ЛНР» (ОРДЛО), второй — украинской делегации. Россия и «Л-ДНР» раскритиковали украинский план, подчеркивая, что он не соответствует Минским соглашениям. В свою очередь делегация Украины отказалась рассматривать план представителей ОРДЛО, потому что не признает их субъектность. Россия не хочет признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

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