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«Все решения подготовлены». Кулеба — о необходимости встречи лидеров «Норманди» по Донбассу

07 февраля 2021, 12:34

«Все решения подготовлены». Кулеба — о необходимости встречи лидеров «Норманди» по Донбассу

Украина стремится к встрече лидеров Нормандского формата, чтобы напрямую договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным о стратегических для Донбасса решениях. Пока в Москве заявляют о том, что «нет предмета для встречи», в Киеве считают, что «все решения подготовлены», заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

О том, что Украина выполнила все условия парижского саммита лидеров «нормандской четверки» заявляла ранее председательница ОБСЕ Анн Линде. «Это потребовало политической воли президента, правительства. Но мы сделали. Мы открыли там пункты пропуска, обустроили и другие вещи. С той стороны — ноль. Даже такой простой вопрос, как свободный и беспрепятственный доступ Красного Креста, не был реализован. Поэтому нынешняя ситуация такова: Украина все сделала, Россия ничего не сделала», — заявил Кулеба в программе «Субботнее интервью» на «Радио Свобода».

Министр подчеркнул, что РФ — единственная сторона переговоров, которая сегодня препятствует проведению встречи «четверки», говоря о том, что «нет предмета для встречи, нет того, о чем лидеры договорятся».

«Мы хотим этой встречи. Потому что мы понимаем, что нужно разговаривать с Путиным напрямую о каких-то стратегических решениях. .. Мы считаем, что все решения подготовлены... Мы готовы, партнеры в принципе тоже готовы, но россияне говорят: нет, не о чем лидерам говорить», — добавил он.

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