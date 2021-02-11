Зеленский заявил, что «санкционные» телеканалы финансируются из ОРДЛО и России

Президент Владимир Зеленский заявил, что телеканалы, на которые наложены санкции финансируются со временно оккупированной территории и из России. Об этом он сказал на пресс-брифинге во время рабочей поездки на Донбасс.



На уточнение, подпишет ли президент закон о коллаборационистах, инициированный фракцией партии «Европейская Солидарность», если он будет проголосован в парламенте, Владимир Зеленский ответил:



«У этой партии была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами с временно оккупированной территории и из Российской Федерации, еще в 2018 году. Они этого не сделали. Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги являются только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить».

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Эти каналы связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», кумом президента России Виктором Медведчуком.



Владельцем каналов является народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».