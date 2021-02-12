Резников: Украина потеряла 375 млрд гривен от оккупации ОРДЛО

Потери Украины вследствие оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд гривен без учета стоимости находящихся там активов. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



«По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях», — сказал он в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии — 2030 на тему «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины» в пятницу в Киеве.



Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем 21 млрд долларов (584,4 млрд гривен).

Ранее Резников сообщал, что военные действия на востоке Украины нанесли региону около 120 млрд долларов имущественного ущерба.



Весной 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт после оккупации ряда населенных пунктов пророссийскими боевиками путем сепаратистского «референдума».