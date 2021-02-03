В Минреинтеграции оценили имущественный ущерб от войны на Донбассе

Военные действия на востоке Украины нанесли региону около 120 млрд долларов имущественного ущерба. Об этом в интервью LB. ua сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«По разным оценкам, нам в Донбассе нанесли порядка 120 млрд долларов имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около 22 млрд долларов. Все это — приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны — факт», — говорит Резников.



Восстановление оккупированных Россией территорий после возвращения под суверенитет Украины не ляжет на плечи украинского налогоплательщика.



«Мы будем искать различные источники, в том числе и западное инвестирование», — уточнил вице-премьер.



Он подчеркнул, что ответственность за этот ущерб будет нести Россия. С этой целью в проекте закона о государственной политике переходного правосудия закреплено определение РФ не просто государством-агрессором, а государством-оккупантом.



«Самое главное — закон даст возможность четко понять, кому предъявлять претензии с точки зрения возмещения нанесенного ущерба», — добавил он.



Ранее в Минреинтеграции сообщили о том, что Украина возьмет 100 млн долларов кредита на восстановление Донбасса в Международном банке реконструкции и развития (Всемирный банк). Деньги будут выделены до 2025 года.