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Полиция устанавливает граждан РФ, связанных с тюрьмой в «Изоляции»

12 февраля 2021, 17:28

Полиция устанавливает граждан РФ, связанных с тюрьмой в «Изоляции»

Среди преступников, связанных с тюрьмой на территории бывшего завода изоляционных материалов «Изоляция», есть граждане России. Об этом рассказала глава отдела коммуникации полиции Донетчины Александра Гаврилко в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас среди установленных лиц наемники Российской Федерации отсутствуют. Однако согласно информации, которой располагает следствие, такие лица среди преступников есть. Сейчас полиция устанавливает их данные», — рассказала она.

Гаврилко отметила, что расследование преступлений, связанных с этой тюрьмой займет много времени.

«Это масштабное расследование, которое требует больших ресурсов. Полиция выезжает в командировки по всей территории Украины, туда, откуда поступают обращения от пострадавших... Полицейские по процессуальным руководством прокуратуры выезжают и опрашивают, узнают всю информацию об этих страшных действиях», — отметила она.

1 февраля 2021 года одному из главных «палачей» тюрьмы заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Кроме этого, полиция выявила свыше 70 боевиков, которых связывают с преступлениями в тюрьме  в «Изоляции». 

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