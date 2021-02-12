Полиция устанавливает граждан РФ, связанных с тюрьмой в «Изоляции»

Среди преступников, связанных с тюрьмой на территории бывшего завода изоляционных материалов «Изоляция», есть граждане России. Об этом рассказала глава отдела коммуникации полиции Донетчины Александра Гаврилко в эфире телеканала «Украина 24».



«Сейчас среди установленных лиц наемники Российской Федерации отсутствуют. Однако согласно информации, которой располагает следствие, такие лица среди преступников есть. Сейчас полиция устанавливает их данные», — рассказала она.



Гаврилко отметила, что расследование преступлений, связанных с этой тюрьмой займет много времени.



«Это масштабное расследование, которое требует больших ресурсов. Полиция выезжает в командировки по всей территории Украины, туда, откуда поступают обращения от пострадавших... Полицейские по процессуальным руководством прокуратуры выезжают и опрашивают, узнают всю информацию об этих страшных действиях», — отметила она.

1 февраля 2021 года одному из главных «палачей» тюрьмы заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц.



Кроме этого, полиция выявила свыше 70 боевиков, которых связывают с преступлениями в тюрьме в «Изоляции».