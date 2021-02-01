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Прокуратура Донетчины сообщила о подозрении одному из «палачей» незаконной тюрьмы «Изоляция»

01 февраля 2021, 16:30

Прокуратура Донетчины сообщила о подозрении одному из «палачей» незаконной тюрьмы «Изоляция»

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении одному из главных «палачей» подпольной тюрьмы группировки «ДНР» «Изоляция». Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Мужчину подозревают в торговле людьми, участии в террористической организации и в непредусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года 38-летний работник «министерства государственной безопасности» в помещении бывшего завода изоляционных материалов, где боевики устроили «пыточную базу», силой удерживал гражданских лиц, пленных военнослужащих.

Подчеркивается, что на территории «Изоляции» злоумышленник вместе с другими лицами часами пытали пленных электрическим током, били их, держали в нечеловеческих условиях без пищи и воды, а также принуждали к тяжелому труду.

Сейчас правоохранители устанавливают потерпевших, а также других участников этих преступлений.

Прокуратура Донецкой области продолжает собирать данные о работе подпольной тюрьмы боевиков «Изоляция» в Донецке.

«Изоляция» — неприбыльная негосударственная платформа культурных инициатив, основанная в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. С момента оккупации боевики используют территорию завода как место удержания гражданских лиц и военных.

По состоянию на 2014 год в тюрьме содержались более 100 человек, в 2019 году — 70. По данным отчета Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в «Изоляции» заключенных подвергают пыткам и сексуальному насилию.

В прошлом году МИД начал информационную кампанию для закрытия донецкой тюрьмы «Изоляция».

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