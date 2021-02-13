После 28 февраля: В Минздраве рассказали, что предусматривают новые зоны карантина

Министерство здравоохранения вынесет на рассмотрение правительства проект постановления о новых карантинных зонах. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Громадське».

По его словам, проект подан в правительство, постановление должно вступить в силу не раньше, чем через 10 дней после публикации. Учитывая, что действующее постановление действует до 28 февраля, новое должно быть принято и опубликовано не позднее 18 февраля.

Новое карантинное зонирование включает четыре зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую.

Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если хотя бы два из пяти определенных показателей будут превышать норму три дня подряд и будет угроза коллапса медицинской системы.

Это в частности:

загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

увеличение количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

Оранжевый уровень карантина будут вводить, если в течение недели норму будет превышать один из этих показателей. В то же время он не имеет дополнительных ограничений, а призван предупредить об эпидбезопастности.

Желтая зона предусматривает ограничения, которые действуют сейчас.

Зеленая зона — отмена всех ограничений. Ее смогут ввести по всей Украине, если будет достигнуты два показателя: уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями минимум в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области; коэффициент выявленных случаев не будет превышает 5% от количества тестов.