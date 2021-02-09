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Новый адаптивный карантин хотят ввести в Украине во второй половине февраля

09 февраля 2021, 15:37

Новый адаптивный карантин хотят ввести в Украине во второй половине февраля

Министерство здравоохранения предложит правительству ввести новый адаптивный карантин со второй половины февраля или с конца месяца. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Согласно этой модели карантина, в Украине регионы будут поделены на 3 или 4 зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации, отметил Ляшко.

«Ключевой вещью в новом адаптивном карантине, который мы хотим внедрить, будет способность системы охраны здоровья предоставлять медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается», — подчеркнул главный санитарный врач.

По его словам, новое зонирование прежде всего будет касаться не карантинных ограничений, которые вводятся на тех или иных территориях.

«Оно в первую очередь будет сообщать и показывать органам местного самоуправления, бизнесу или другим субъектам о том, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в регионе, что может привести к негативным последствиям», — подчеркнул Ляшко. Он добавил, что негативными последствия в данном случае являются увеличение количества больных и госпитализированных, а также потенциальный риск того, что система здравоохранения может не справиться.

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса был введен в марте прошлого года. В конце мая правительство ввело адаптивный карантин, который действовал до ноября 2020 года. После это одинаковые ограничения ввели по всей стране.

В декабре Кабмин в очередной раз продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля. Теперь правительство планирует продолжить карантин до 30 апреля.

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