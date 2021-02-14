Зеленский отправил Тарана и Хомчака на Донбасс для выяснения причин гибели военных

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарана и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак срочно прибыть в зону боевых действий на Донбассе для установления обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих днем 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Трое военнослужащих направлялись на позиции ООС в районе Новолуганского на Донетчине, чтобы сменить военных. Около 10 утра они подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Бойцы погибли на месте.



Погибшие — капитан Александр Войтенко (1974 год рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 год рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 год рождения).



«Мы бережем жизни наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня — и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование», — заявил Зеленский.



На месте трагедии уже находится заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.