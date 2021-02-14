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На Донбассе погибли трое украинских военных при подрыве

14 февраля 2021, 13:40

На Донбассе погибли трое украинских военных при подрыве

Сегодня, 14 февраля, вблизи поселка Новолуганское Донецкой области погибли трое украинских военных, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины «Север».

Там отметили, что это произошло во время перемещения военных на позиции.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Военные и мирные жители часто подрываются на взрывных устройствах в зоне конфликта на востоке Украины. В частности, 6 февраля из-за этого погибли двое бойцов ВСУ.

В 2020 году, по данным ОБСЕ, взрывоопасные предметы на Донбассе привели к гибели 16 и ранению 51 человека среди гражданских. Эти предметы стали причиной 92% жертв среди гражданского населения, после того, как в июле 2020 было объявлено всеобъемлющее прекращение огня, которое продолжают нарушать.

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