На Донбассе погибли трое украинских военных при подрыве

Сегодня, 14 февраля, вблизи поселка Новолуганское Донецкой области погибли трое украинских военных, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины «Север».



Там отметили, что это произошло во время перемещения военных на позиции.



На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Военные и мирные жители часто подрываются на взрывных устройствах в зоне конфликта на востоке Украины. В частности, 6 февраля из-за этого погибли двое бойцов ВСУ.



В 2020 году, по данным ОБСЕ, взрывоопасные предметы на Донбассе привели к гибели 16 и ранению 51 человека среди гражданских. Эти предметы стали причиной 92% жертв среди гражданского населения, после того, как в июле 2020 было объявлено всеобъемлющее прекращение огня, которое продолжают нарушать.