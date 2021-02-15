В Украине за сутки – 2 332 новых случая инфицирования ковидом, выздоровели 2 478 человека

За минувшие сутки, 14 февраля, в Украине выявили 2 332 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 2 478 человек выздоровели, а 62 умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 273 475 заболевших коронавирусом. При этом 1 116 779 человек выздоровели, а 24 392 человека скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.



В статистике нет информации о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



Вчера было проведено 13 740 тестирований.



Днем ранее сообщалось о 3 094 заболевших коронавирусом.