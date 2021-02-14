Чуть более трех тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за субботу

За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине выявили 3 094 случаев заболевания коронавирусом. При этом 2 002 человек выздоровели, а 45 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 271 143 заболевших ковидом. Из них 1 114 301 человек выздоровели, а умерли 24 330.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.



В статистике нет информации о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



Всего за день было проведено 19 211 тестирований.



Днем ранее сообщалось о 5 182 новых заболевших ковидом.

Минздрав в скором времени вынесет на рассмотрение правительства постановление о новом адаптивном карантине. Он включает деление регионов на четыре зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую.