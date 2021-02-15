Для детей из Донецка и Луганска организуют бесплатные подготовительные курсы к поступлению в украинские вузы

В Украине вводят пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для поступления в вузы для абитуриентов с временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.



Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба ведомства.



Так министерство хочет привлечь как можно больше детей, окончивших школу на неподконтрольных территориях после апреля 2014 года, к обучению в Украине.



Пилотный проект будет действовать в течение 2021–2022 годов в девяти учреждениях высшего образования:

Донецком национальном техническом университете;

Житомирском государственном университете имени Ивана Франко;

Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко;

Мариупольском государственном университете;

Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова;

Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт»;

Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля;

Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского;

Херсонском государственном университете

В этих вузах размещены образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Там помогут абитуриентам с неподконтрольных территорий подать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах. Получит консультации можно и по телефону правительственной горячей линии: 0-800-504-425.



В МОН отметили, что университеты должны обеспечить слушателей курсов на период обучения местами в общежитиях. Набор на курсы уже начался, они будут проходить в очном, смешанном и дистанционном форматах.



Обучение будет проходить с февраля по май 2021 — 4 месяца (120 часов), а также с октября 2021 до мая 2022 — 8 месяцев (240-480 часов).