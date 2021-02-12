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Развеяли мифы: 60% абитуриентов из Донбасса и Крыма поступили бы в украинские вузы и без льгот

12 февраля 2021, 15:36

Развеяли мифы: 60% абитуриентов из Донбасса и Крыма поступили бы в украинские вузы и без льгот

Шестьдесят процентов абитуриентов с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, которые поступили в украинские вузы по льготным условиям (т.н. квота-2), имели достаточно знаний, что бы сделать это и без квоты.

Об этом говорится в исследовании организации Vox Ukraine, авторы которого оценили госполитику поддержки абитуриентов с неподконтрольных территорий.

Во время онлайн-презентации исследования авторы пояснили, что хотели разрушить миф о том, что дети из оккупированных территорий забирают места абитуриентов из остальной Украины.

Кроме того, значительная часть абитуриентов с неподконтрольных территорий поступают в вузы регионов у линии соприкосновения, а также в Киеве.


В целом более 20 тысяч учеников ежегодно оканчивают школу на неподконтрольных территориях. И только 10% из них поступают в высшие учебные заведения Украины.

При этом авторы исследования отмечают позитивную динамику: с каждым годов поступивших в украинские вузы детей становится больше. Так, в 2020 году по льготной программе поступило 2026 абитуриентов, большая часть которых — выехавшие с неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, проанализировав единую государственную базу, исследователи Vox Ukraine выяснили, что еще около 1000 абитуриентов с оккупированных территорий поступили в вузы Украины без квоты.

«Уровень знаний абитуриентов с временно неподконтрольных территорий не намного хуже, чем абитуриентов в подконтрольной Украине территории. Сюда действительно поступают мотивированные абитуриенты», — резюмировала одна из авторов исследования Вера Иванчук.

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