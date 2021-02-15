Второй аукцион по разработке месторождения циркония под Мариуполем не состоялся

Аукцион на исследовательско-промышленную разработку месторождения циркония и редкоземельных металлов в поселке Никольское под Мариуполем вновь не состоялся из-за отсутствия участников. Об этом следует из данных электронной системы для проведения торгов «Прозорро».



При этом сам аукцион Государственная служба геологии и недр Украины отменять не планирует. Начальная цена лота — 4,26 млн гривен; стоимость геологической информации — 13,68 млн гривен.



Председатель Госгеонедр Роман Опимах заверил, что сперва будут проведены общественные слушания.



«В ситуации, которая сложилась, вряд ли кто-то согласится заплатить деньги за специальное разрешение, рискуя его потерять, не начав работы. Все понимают, что без слаженного диалога с местными жителями конструктива не будет», — сказал он в комментарии 0629.



В то же время, по словам мариупольской активистки Галины Однорог, третий аукцион состоится через 2 недели. В селе Никольское протестуют против разработки месторождения и хотят добиться отмены аукциона вовсе.



«Поэтому у нас еще есть две недели, чтобы провести общественные слушания, на которые уже согласились около 15 общин. Повестка дня будет такая: общество оставляет за собой право останавливать любую технику и перекрывать движение техники, если аукцион все-таки состоится, и один из участников выиграет».

Накануне жители Никольского и близлежащих поселков вышли на митинг против добычи циркония на территории их громады.