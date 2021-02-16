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Пожары на Луганщине летом 2020 года: Спасатели на место не выезжали, информация о тушении была искажена

16 февраля 2021, 10:49

Пожары на Луганщине летом 2020 года: Спасатели на место не выезжали, информация о тушении была искажена

В ходе досудебного расследования по факту масштабного пожара в Луганской области летом 2020 года следователи территориального управления Госбюро расследований в Краматорске установили должностное лицо — подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В начале июля 2020 году на территории садоводческого общества № 5 «Волчье Озеро» в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых погибли три человека, были уничтожен жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Однако, по данным следствия, пожарно-спасательные отряды на место пожара не выезжали. А инспекторы территориальных подразделений ГСЧС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также о силах и средствах, которые якобы были привлечены к работе.

«С целью сокрытия факта отсутствия пожарной техники ГСЧС на тушении пожара в указанном садоводческом обществе, устные поручения инспекторам о внесении в официальные документы искаженной информации давал 30-летний начальник отдела профилактической работы, расследования пожаров и активных и пассивных средств безопасности центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС Луганской области», — отмечено в сообщении.

Должностному лицу, который склонил инспекторов к соучастию в совершении преступления, сообщено о подозрении в служебном подлоге, то есть внесении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

6 июля 2020 года возле села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Пожар на Луганщине уничтожил 5 тысяч гектаров леса, что составляет 10% лесного массива области. 

В целом, пожаром были повреждены 76 домов. В том числе жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожены до основания — 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Озеро волчье» Новоайдарского района.

Пострадали 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились за медпомощью.

Ориентировочный размер убытков, причиненных только от потери лесных насаждений, превышает 450 млн гривен.

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