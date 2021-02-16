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Суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы продолжит заседание 16 марта

16 февраля 2021, 18:54

Суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы продолжит заседание 16 марта

Орджоникидзевский районный суд Харькова во вторник провел заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, передает «Интерфакс-Украина».

Обвиняемая в сепаратизме Неля Штепа заявила, что не призывала к отделению города от Украины.

«Вы сегодня рассматриваете дела по сепаратизму против настоящего патриота, единственной женщины, которая боролась за то, чтобы не было войны», – заявила Штепа, давая показания в суде.

Она утверждала, что была вынуждена дать интервью российским СМИ, в котором одобряла аннексию Крыма и действия президента РФ Владимира Путина, а также выступить на митинге 9 мая 2014 года, поскольку на тот момент находилась в плену боевиков, которые ее неоднократно избивали и угрожали в случае отказа расстрелять ее семью. Штепа также настаивает, что до того, как попала в плен, неоднократно информировала о сложной ситуации в городе и.о. президента Украины Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка и других руководителей государства, а все свои действия согласовывала с главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.

«Обвинительный акт сфабрикован и является политическим заказом, цель которого скрыть истинных виновников войны в Украине и переложить развязывание войны на меня», – заявила экс-мэр Славянска.

Как сообщила судья Елена Глибко, закрывая заседание, 16 марта прокуроры продолжат допрос Штепы, после чего свои вопросы смогут задать адвокаты обвиняемой.

Дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривается с самого начала в пятый раз.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г. Славянска (Донецкая область), т. е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

К рассмотрению по сути дела Нели Штепы Орджоникидзевский районный суд Харькова приступил 9 февраля 2021 года.

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