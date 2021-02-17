Чуть более четырех тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За сутки в Украине выявили 4 286 заболевших коронавирусом. При этом 5 927 человек выздоровели, а 147 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 280 904 случаев ковида. Из них 1 128 895 человек выздоровели, а 24 689 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), городе Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.



Вчера было проведено 64 842 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.



Днем ранее сообщалось о 3 143 заболевших ковидом.