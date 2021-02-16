Еще 3143 случая коронавируса выявили в Украине

За минувшие сутки, 15 февраля, в Украине выявили 3 143 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 6 189 человек выздоровели, а 150 умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За весь период пандемии в Украине зарегистрировали 1 276 618 заболевших коронавирусом. Из них 1 122 968 человек выздоровели, а 24 542 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), городе Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.



Всего за день было проведено 39 401 тестирование.



Днем ранее сообщалось о 2 332 новых заболевших ковидом.

Минздрав в скором времени вынесет на рассмотрение правительства постановление о новом адаптивном карантине. Он включает деление регионов на четыре зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую.