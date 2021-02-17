На подконтрольной властям территории Донецкой области в результате осложнений от заболевания COVID-19 скончались десять человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Пять летальных случаев произошло в Мариуполе, 2 — в Славянской ТГ, по 1 — в Лиманской, Святогорской и Мангушской громадах.



За вторник, 16 февраля, лаборатории сообщили о еще 97 больных: 46 — в Мариупольской ТГ, по 14 — в Славянской и Краматорской ТГ, 6 — в Торецкой ТГ, 4 — в Константиновской ТГ, 3 — в Добропольской ТГ, по 2 — в Мангушской, Лиманской, Николаевской и Белозерской ТГ, по 1 — в Марьинской и Очеретинской ТГ.



С начала пандемии на Донетчине без учета ОРДО зафиксировано 45 880 случаев ковида. Из них 402 404 человека выздоровели, 1028 — умерли.

За сутки в Украине выявили 4 286 заболевших коронавирусом. При этом 5 927 человек выздоровели, а 147 умерли.