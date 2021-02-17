Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Переселенцам: В Украине изменились правила подтверждения трудового стажа за период работы в ОРДЛО

17 февраля 2021, 20:59

Переселенцам: В Украине изменились правила подтверждения трудового стажа за период работы в ОРДЛО

Пенсионный фонд Украины принял изменения, которые регулируют порядок подтверждения стажа за периоды фактической работы во временно неподконтрольных украинской власти районах. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на брифинге 17 февраля.

«Речь идет о тех периодах работы до 1 января 2004 года, о которых есть неточные записи в трудовой книжке, или они отсутствуют, или есть такие записи, которые нельзя использовать для принятия решения о назначении выплаты. Такие периоды работы могут подтверждаться сейчас, с принятием этого порядка, специально созданными при главных управлениях Пенсионного фонда Украины комиссиями, которые принимают документы для рассмотрения данного вопроса и выносят решение», – пояснила Наталья Рад.

Она перечислила документы, которые может предоставить лицо, претендующее на подтверждение стажа:

  • заявление;
  • документы, подтверждающие факт прекращения предприятия, учреждения, организации в результате их ликвидации (в том числе архивные) – в отношении предприятий, учреждений, организаций, ликвидированных до 1 июля 2004 года и / или в отношении которых отсутствуют данные о проведении регистрационных действий в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
  • трудовая книжка;
  • документы, которые выдаются архивными учреждениями (при наличии), в том числе: справка о заработной плате; копии документов о проведении аттестации рабочих мест; копии документов о переводе на другую работу, на работу с неполным рабочим днем, о предоставлении отпусков – о каких-либо фиксациях трудовой деятельности.

Документы подаются заявителем в любое территориальное подразделение органа Пенсионного фонда независимо от территории обслуживания.

Читайте также:

Как переселенцам получить долги по пенсиям: Советы юристов

Документы могут также быть поданы и законным представителем заявителя.

«И что важно – понимать, что периоды работы на неподконтрольной территории могут также подтверждаться свидетелями. Существует порядок, при котором свидетель должен действительно иметь подтвержденные документально периоды работы на данном предприятии, не вызывающие сомнений. И этот период должен совпадать с тем, на который для зачисления претендует заявитель», – подчеркнула начальник областного управления ПФУ.

Наталья Рад добавила, что есть порядок вызова, приглашения свидетеля для подтверждения данных о работе заявителя. Это оформляется в установленной форме, и комиссия принимает решение – засчитывать ли указанный стаховой стаж.

Отметим, что соответствующее постановление правления ПФУ № 21-1 было принято 12.11.2020 года, и вступило в силу 26 января 2021 года.

ТЕГИ

Прочее
Пенсии трудовой стаж
Места
ОРДЛО
Организации
Пенсионный фонд Украины

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 февраля
10:34
«ДНР» сообщила о 157 заболевших и 9 умерших от коронавируса за день
09:49
Луганскому фильму о боевиках отказали в прокате и презентации в РФ
09:18
Первый донецкий «вуз» получил аккредитацию в России по всем направлениям
08:16
«ЛНР» заявила о 35 заболевших и четырех смертях от COVID-19
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 февраля
16:14
В ОРЛО частично не работает связь Vodafone из-за аварии
15:22
На неподконтрольной Донетчине выдали более 655 тысяч «паспортов ДНР» и почти 216 тысяч паспортов РФ
15:15
На Донетчине боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения ОБСЕ
14:45
«Прошлись бы они через кладбище к школе 1,5 километра». В Енакиево протестуют против закрытия учебного заведения
10:30
«ДНР» и «ЛНР» обновили данные о заболеваемости коронавирусом
09:55
В Луганске произошел взрыв на газопроводе
все новости
21:56
Степанов: Через полгода после первой кампании вакцинации может понадобиться еще одна
21:12
Украина обратится к мировому сообществу для проведения инспекции МАГАТЭ на неподконтрольном Донбассе
20:59
Переселенцам: В Украине изменились правила подтверждения трудового стажа за период работы в ОРДЛО
20:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 февраля
20:19
Юристка-переселенка и соучредительница фонда «Восток SOS» вошли в состав украинской делегации в ТКГ
20:15
Россия и «Л-ДНР» хотят провести конференцию по Минским соглашениям в столице Беларуси
19:55
Украина в ТКГ предложила начать пропуск через КПВВ «Золотое» с 24 февраля
19:53
Зеленский назначил глав двух райгосадминистраций на Донетчине
19:08
Украина намерена достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в Крым
18:54
Не хотят делать тесты: В МККК рассказали о ситуации с COVID-19 на неподконтрольном Донбассе
18:22
В Донецкой области оцифровали 10 тысяч трудовых книжек
18:12
Тесты на коронавирус, проблемы с приложением «Вдома»: За январь КПВВ на Донбассе пересекли всего 27,5 тысяч человек
все новости
ВИДЕО
В поисках последнего солдата: Как находят погибших на Донбассе ►
16 февраля, 13:50
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
15 февраля, 23:30
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
13 февраля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция