Переселенцам: В Украине изменились правила подтверждения трудового стажа за период работы в ОРДЛО

Пенсионный фонд Украины принял изменения, которые регулируют порядок подтверждения стажа за периоды фактической работы во временно неподконтрольных украинской власти районах. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на брифинге 17 февраля.
«Речь идет о тех периодах работы до 1 января 2004 года, о которых есть неточные записи в трудовой книжке, или они отсутствуют, или есть такие записи, которые нельзя использовать для принятия решения о назначении выплаты. Такие периоды работы могут подтверждаться сейчас, с принятием этого порядка, специально созданными при главных управлениях Пенсионного фонда Украины комиссиями, которые принимают документы для рассмотрения данного вопроса и выносят решение», – пояснила Наталья Рад.
Она перечислила документы, которые может предоставить лицо, претендующее на подтверждение стажа:
Документы подаются заявителем в любое территориальное подразделение органа Пенсионного фонда независимо от территории обслуживания.
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Документы могут также быть поданы и законным представителем заявителя.
«И что важно – понимать, что периоды работы на неподконтрольной территории могут также подтверждаться свидетелями. Существует порядок, при котором свидетель должен действительно иметь подтвержденные документально периоды работы на данном предприятии, не вызывающие сомнений. И этот период должен совпадать с тем, на который для зачисления претендует заявитель», – подчеркнула начальник областного управления ПФУ.
Наталья Рад добавила, что есть порядок вызова, приглашения свидетеля для подтверждения данных о работе заявителя. Это оформляется в установленной форме, и комиссия принимает решение – засчитывать ли указанный стаховой стаж.
Отметим, что соответствующее постановление правления ПФУ № 21-1 было принято 12.11.2020 года, и вступило в силу 26 января 2021 года.