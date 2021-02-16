Как переселенцам получить долги по пенсиям: Советы юристов

Начиная с 2016 года выплаты пенсионерам-переселенцам время от времени прекращают, и вопрос возвращения задолженности остается актуальным по сей день. «Юридический советник для переселенцев» дал советы, как пенсионерам защитить свои права в случае их нарушения.

Типичной является ситуация, когда Пенсионный фонд заблокировал пенсию за нарушение «правила 56 дней». В органах ПФУ отвечают, что это из-за постановления Кабмина № 335 от 25.04.2018 года и нужно ждать, пока его отменят. Юристы-правозащитники считают, что это незаконно.

«Такие основания для невыплаты вам пенсии, как "постановление Кабмина № 335" или "нарушение срока пребывания на оккупированной территории", а также "отмена справки о постановке на учет ВПО" или "пропуск срока прохождения физической идентификации в АО "Ощадбанк" на самом деле являются незаконными», – подчеркивают юристы.

Они разъясняют, что в соответствии со ст. 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда может быть приостановлена только в следующих случаях:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом (если пенсия назначена на основании других законов).

При этом согласно ст. 46 этого же Закона при обращении пенсионера за получением пенсии, которая была не выплачена по вине пенсионного органа, начисленные суммы выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком с начислением компенсации потери части доходов. Если же и была вина самого пенсионера, что он не получил средства, то он все равно имеет право на выплату пенсии за три года до дня обращения за ее получением. Правда, в таком случае одновременно выплачивается сумма не более чем за 12 месяцев, а остальные – равными частями ежемесячно в размере месячной пенсии.

В случае невыплаты пенсии необходимо:

1. Обратиться с письменной жалобой в адрес Пенсионного фонда Украины (01601, г. Киев, ул. Бастионная, 9). В заявлении обязательно указать свою фамилию, имя, отчество, РНОКПП (идентификационный код) и контакте данные. Также не забудьте указать суть своего обращения и описать нарушения со стороны конкретного пенсионного органа (безосновательная невыплата пенсии за период «с» «по» и т.п.). Если задолженность возникла при назначении пенсии или в связи с переводом пенсионного дела, или если вас ошибочно включили в списки лиц, находившихся на оккупированной территории более 60 дней, обязательно укажите об этом в жалобе.

Правозащитники отмечают, что в отдельных случаях бывает достаточно подачи такой жалобы для выплаты задолженности по пенсии. Однако если обращение не дало ожидаемых результатов, стоит воспользоваться вторым вариантом.

2. Обжаловать бездействие пенсионного органа в суде. В этом случае для начала нужно позаботиться о доказательствах, которые будут добавляться к исковому заявлению. В частности, пригодятся:

письменный ответ пенсионного органа о причинах прекращения пенсии и невыплаты задолженности (предоставляется по обращению пенсионера);

справка о размере начисленных и фактически выплаченных сумм пенсии (предоставляется по обращению пенсионера);

выписка из банковского пенсионного счета.

Исковая давность для обращений в суд по вопросам выплаты пенсии не применяется, однако в иске об этом стоит все равно вспомнить, используя ссылки на постановление Верховного Суда от 24 апреля 2018 по делу № 646/6250/17.

«Обращаем также внимание, что в исковом заявлении следует просить и установить судебный контроль за исполнением судебного решения в соответствии со статьей 382 КАС Украины. В случае, если такой контроль будет установлен, суд имеет право наложить штраф на руководителя пенсионного органа в случае невыплаты вам задолженности по пенсии на основании судебного решения», – добавляют правозащитники.

Кроме того, выполнению судебного решения в дальнейшем могут также помочь: обращение в исполнительную службу с заявлением об открытии исполнительного производства; подача заявления в полицию о совершении уголовного преступления по ст. ст. 175, 382 УК Украины; подача заявления в суд, который рассмотрел иск в порядке ст. 383 КАС Украины.