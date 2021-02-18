За захват Дебальцево и «Иловайский котел»: Заместителю министра обороны РФ сообщено о подозрении

Заместителю министра обороны России – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрею Картаполову сообщено о подозрении в ряде преступлений против Украины, передает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, генерал-полковник в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления – заместителя начальника Генштаба ВС РФ, по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства Вооруженных Сил РФ осуществлял планирование и координацию действий подразделений Вооруженных Сил государства-агрессора и подконтрольных им иррегулярных незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

Кроме того, следствием установлено, что в августе 2014 года военный чиновник совместно с другими представителями командования ВС РФ обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время вторжения на территорию Украины, участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов под Иловайском во время их выхода из так называемого «зеленого коридора» под предоставленные «гарантии» руководства РФ. Также его обвиняют в обеспечении дальнейшей вооруженной оккупации других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

По данным фактам замминистра обороны РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством прокуратуры Главным следственным управлением СБУ.