Онлайн-регистрация места проживания упростит жизнь переселенцев, обещают в Минцифры

Министерство цифровой трансформации работает над законопроектом, который на уровне государства закрепит электронную регистрацию места проживания с помощью приложения «Дія». Об этом написал вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров в колонке для «Интерфакс-Украина».



Речь о законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно обеспечения свободы передвижения и свободного выбора места жительства в Украине».

Федоров подчеркнул, что сейчас министерство меняет всю философию регистрации места проживания, чтобы сделать прописку декларативной.



«Это означает, что пользователь просто в смартфоне или на портале сможет указать адрес, по которому фактически проживает. Для меня это также идеологический вопрос: считаю, что в 21 веке люди могут свободно перемещаться по стране и не должны зависеть от штампов. Для того, чтобы государство понимало, где человек зарегистрирован, существуют электронные реестры», — отметил он.

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Законопроект, в частности, предполагает отмену штампов в паспортах — подтверждением регистрации места жительства станут данные о регистрации в ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы.



Кроме того, документ должен защитить права внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, — оформление документов, вклеивание фотографии и т.д. будет осуществляться по месту обращения лица.



Также появится возможность получение пенсии в любой точке Украины. Заявление о назначении пенсии и ее получение будет осуществляться независимо от места работы или места жительства заявителя, отметили в Минцифры.



Федоров не уточнил сроки принятия законопроекта.



Весной министерством будет запущен экспериментальный проект электронной регистрации места жительства. В течение года к эксперименту присоединятся крупнейшие украинские города.