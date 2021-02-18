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Разумный компромисс. Президент Зеленский поддержал законопроекты о растаможке «евроблях»

18 февраля 2021, 19:35

Разумный компромисс. Президент Зеленский поддержал законопроекты о растаможке «евроблях»

Президент Владимир Зеленский одобрил принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины о льготном растаможивании автомобилей с европейской регистрацией.

«Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой – защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное – позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения», – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Принятые сегодня парламентом за основу проекты законов (№ 4643-р, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможивания автомобилей, ввезенных на территорию Украины до конца 2020 года, на уровне не выше 1000 евро.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов.

«Процедура проста и понятна, а формула растаможивания не зависит от стоимости машины, во внимание принимается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможивания не будет превышать одной тысячи евро», – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщается, под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенные после 1995 года, которые соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-2. Может быть растаможено одно авто одной категории на одного человека (например, одно легковое, одно грузовое, один прицеп).

Согласно прогнозным оценкам, данным механизмом растаможивания автомобилей смогут воспользоваться более 500 тысяч автовладельцев.

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