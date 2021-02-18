Новый карантин: Как будут работать учебные учреждения с 24 февраля

Начиная с 24 февраля 2021 года в Украине будет действовать новый адаптивный карантин. Его правила предусматривают ряд ограничений для учреждений образования, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
На территории страны устанавливается «желтый» уровень эпидемической опасности, согласно нормам которого запрещается:
В то же время в регионах, где будет установлен «красный» уровень эпидемической опасности, учащимся запрещается посещать учебные заведения. Однако это не касается воспитанников детсадов, учащихся специальных учебных заведений и школьников 1-4 классов.
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