Новый адаптивный карантин начнет действовать в Украине со следующей недели. Какие изменения

Новый четырехуровневый адаптивный карантин начнет действовать в Украине со следующей недели. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.
Премьер пояснил, что решение о введении адаптивного карантина будет принято сегодня, а вступит в силу — на следующей неделе, чтобы «все украинцы смогли заблаговременно подготовиться». Минздрав предложил, чтобы основные положения нового карантина начали действовать 24 февраля.
Как и в предыдущий период адаптивного карантина, который действовал до ноября 2020 года, будет предусмотрено четыре уровня эпидемиологической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный в зависимости от ситуации с коронавирусом в регионах Украины.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что карантин будет действовать в Украине как минимум до 30 апреля.
Также глава Минздрава объяснил критерии четырех уровней адаптивного карантина.
Зеленый уровень предполагает отмену определенных карантинных ограничений в случае, если уровень заболеваемости ОРВИ в не менее чем 13 областях будет ниже 50% от эпидпорога, а коэффициент выявленных случаев ковида не будет превышать 5% от числа тестирований.
Желтый уровень будет базовым для всей Украины. В нем предусмотрены ограничения, которые действуют и сейчас, но с некоторыми послаблениями:
Оранжевый уровень не предусматривает дополнительных карантинных ограничений. При этом он будет сигнализировать о потенциальной возможности приближения регионов на красный уровень. «Оранжевым» станет регион, если хотя бы один из этих показателей будет превышать норму:
Красный уровень будет вводится, если хотя бы один из вышеперечисленных пунктов сохраняется в течение трех дней подряд. В таком случае запрещается:
Постановление об адаптивном карантине вступит в силу с 24 февраля. При этом пункт о проведении матчей спортивных команд с ограниченным числом зрителей будет действовать уже с 18 февраля.