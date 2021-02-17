Новый адаптивный карантин начнет действовать в Украине со следующей недели. Какие изменения

Новый четырехуровневый адаптивный карантин начнет действовать в Украине со следующей недели. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.



Премьер пояснил, что решение о введении адаптивного карантина будет принято сегодня, а вступит в силу — на следующей неделе, чтобы «все украинцы смогли заблаговременно подготовиться». Минздрав предложил, чтобы основные положения нового карантина начали действовать 24 февраля.



Как и в предыдущий период адаптивного карантина, который действовал до ноября 2020 года, будет предусмотрено четыре уровня эпидемиологической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный в зависимости от ситуации с коронавирусом в регионах Украины.



Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что карантин будет действовать в Украине как минимум до 30 апреля.



Также глава Минздрава объяснил критерии четырех уровней адаптивного карантина.



Зеленый уровень предполагает отмену определенных карантинных ограничений в случае, если уровень заболеваемости ОРВИ в не менее чем 13 областях будет ниже 50% от эпидпорога, а коэффициент выявленных случаев ковида не будет превышать 5% от числа тестирований.



Желтый уровень будет базовым для всей Украины. В нем предусмотрены ограничения, которые действуют и сейчас, но с некоторыми послаблениями:

разрешено проводить массовые культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические мероприятия с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 4 квадратных метров на человека;

посещение учреждений образования группой более 20 человек;

работа кафе, баров и ресторанов на час дольше — до 24:00;

зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест может быть до 50%

Оранжевый уровень не предусматривает дополнительных карантинных ограничений. При этом он будет сигнализировать о потенциальной возможности приближения регионов на красный уровень. «Оранжевым» станет регион, если хотя бы один из этих показателей будет превышать норму:

в течение недели количество тестирований на COVID-19 менее чем 300 на 100 тысяч населения;

больничные койки с «кислородом» загружены более чем 65%;

коэффициент выявленных случаев ковида методом ПЦР или на антиген превышает 20%;

в течение недели число госпитализаций превышает 50%.

Красный уровень будет вводится, если хотя бы один из вышеперечисленных пунктов сохраняется в течение трех дней подряд. В таком случае запрещается:

работа заведений общественного питания, заведений культуры, ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков, спортзалов, бассейнов;

проведение массовых мероприятий;

посещение образовательных учреждений, кроме детсадов и начальных классов школ.

Постановление об адаптивном карантине вступит в силу с 24 февраля. При этом пункт о проведении матчей спортивных команд с ограниченным числом зрителей будет действовать уже с 18 февраля.