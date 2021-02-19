С 14 апреля 2014 в 31 января 2021 на востоке Украины в результате боевых действий было зафиксировано от 42 до 46 тысяч человеческих жертв (общее число погибших и пострадавших).



Об этом свидетельствуют данные от Управления верховного комиссара ООН, на которого ссылается «Радио Свобода».



За семь лет военных действий на востоке зарегистрировано:

13 100-13 300 погибших, из которых 3 375 гражданских, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 членов вооруженных групп;

от 29 500 до 33 500 раненых, из которых 7-9 тысяч гражданских, 9,7-10,7 тысяч военных и 12,7-13,7 членов вооруженных групп.

Уточняется, что в эту статистику внесены также летальные случаи, связанные с неосторожным обращением с оружием, а также в результате ДТП, болезней, убийств, самоубийств. Все это составляет 30% от всего количества потерь.



Кроме того, в 2019 и 2020 годах 40% всех смертей в Донбассе не были связаны с боевыми действиями.



В ООН отмечают, что на гражданских лиц приходится 25–26% от общего количества погибших, но с каждым годом жертв среди мирных жителей становится меньше — с 34% от общих потерь в 2014 году до 5% в 2019–2020 годах.