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В ООН назвали число жертв на Донбассе за семь лет конфликта

19 февраля 2021, 12:43

В ООН назвали число жертв на Донбассе за семь лет конфликта

С 14 апреля 2014 в 31 января 2021 на востоке Украины в результате боевых действий было зафиксировано от 42 до 46 тысяч человеческих жертв (общее число погибших и пострадавших).

Об этом свидетельствуют данные от Управления верховного комиссара ООН, на которого ссылается «Радио Свобода».

За семь лет военных действий на востоке зарегистрировано:

  • 13 100-13 300 погибших, из которых 3 375 гражданских, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 членов вооруженных групп;
  • от 29 500 до 33 500 раненых, из которых 7-9 тысяч гражданских, 9,7-10,7 тысяч военных и 12,7-13,7 членов вооруженных групп.

Уточняется, что в эту статистику внесены также летальные случаи, связанные с неосторожным обращением с оружием, а также в результате ДТП, болезней, убийств, самоубийств. Все это составляет 30% от всего количества потерь.

Кроме того, в 2019 и 2020 годах 40% всех смертей в Донбассе не были связаны с боевыми действиями.

В ООН отмечают, что на гражданских лиц приходится 25–26% от общего количества погибших, но с каждым годом жертв среди мирных жителей становится меньше — с 34% от общих потерь в 2014 году до 5% в 2019–2020 годах.

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