С 14 апреля 2014 в 31 января 2021 на востоке Украины в результате боевых действий было зафиксировано от 42 до 46 тысяч человеческих жертв (общее число погибших и пострадавших).
Об этом свидетельствуют данные от Управления верховного комиссара ООН, на которого ссылается «Радио Свобода».
За семь лет военных действий на востоке зарегистрировано:
Уточняется, что в эту статистику внесены также летальные случаи, связанные с неосторожным обращением с оружием, а также в результате ДТП, болезней, убийств, самоубийств. Все это составляет 30% от всего количества потерь.
Кроме того, в 2019 и 2020 годах 40% всех смертей в Донбассе не были связаны с боевыми действиями.
В ООН отмечают, что на гражданских лиц приходится 25–26% от общего количества погибших, но с каждым годом жертв среди мирных жителей становится меньше — с 34% от общих потерь в 2014 году до 5% в 2019–2020 годах.