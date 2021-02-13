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В 2020 году ОБСЕ зафиксировала около 135 тысяч нарушений «режима тишины» на Донбассе. 96% из них — до перемирия

13 февраля 2021, 17:56

В 2020 году ОБСЕ зафиксировала около 135 тысяч нарушений «режима тишины» на Донбассе. 96% из них — до перемирия

За 2020 год наблюдателями ОБСЕ зафиксировано около 135 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе. При этом 96% из них произошли до 27 июля 2020 года, сообщили в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Новостям Донбасса». 

В Миссии отмечают, что ситуация безопасности вдоль линии соприкосновения улучшилась с момента, когда участники Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня 22 июля 2020 года.

«Примерно 130 000 нарушений режима прекращения огня из общего количества около 135 000, зафиксированных Миссией в 2020 году, произошли до 27 июля 2020 года – даты вступления в силу этой договоренности», – говорится в ответе на запрос издания.

В августе-ноябре 2020 года СММ регистрировала ежемесячно от 500 до 800 нарушений режима прекращения огня. В декабре 2020 года Миссия зафиксировала всего порядка 2400 нарушений режима прекращения огня, а в январе 2021 года – уже ориентировочно 2850 нарушений.

«Однако эти показатели до сих пор намного ниже количества нарушений режима прекращения огня, которое СММ регистрировала до 27 июля 2020 года. Например, в июле 2020 года Миссия зафиксировала примерно 12 800 нарушений», – добавляют в Миссии.

Также согласно информации, подтвержденной СММ, в 2020 году 24 гражданских лица погибли и 107 получили ранения в результате действий, связанных с продолжением конфликта. Из них восемь погибли и 32 были ранены после дополнительных мер по поддержанию перемирия в конце июля.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

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