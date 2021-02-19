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Пожары на Луганщине: Начато расследование по факту возможной служебной халатности главы ОГА

19 февраля 2021, 13:43

Пожары на Луганщине: Начато расследование по факту возможной служебной халатности главы ОГА

Факты возможной служебной халатности главы Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая о бездеятельности при распределении в 2018-2020 годах средств госфонда охраны окружающей природной среды будут изучены в досудебном расследовании.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на члена временной следственной комиссии парламента по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году Максима Ткаченко.

По его словам, шести должностным лицам подразделений ГУ ГСЧС в Луганской области сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

По данным «Интерфакс-Украина», заседание ВСК прошло в закрытом режиме.

Как рассказал руководитель ВСК Руслан Горбенко, комиссия работает уже три месяца из планируемых шести. Горбенко подчеркнул, что в настоящее время у ВСК уже много информации, а «после каждого заседания становятся известны новые факты».

Верховная Рада 2 декабря 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности Луганского областного управления ГСЧС и Луганской ОВГА.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов. В октябре при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

В ноябре в структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности. Следствие установило, что одной главных причин пожаров было системное хищения топлива под руководством облуправления ГСЧС.

Луганская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР в Краматорске.

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