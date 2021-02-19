Зеленский подписал указы о реорганизации и создании военно-гражданских администраций на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о создании военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Указы №№61/2021 и №62/2021 от 19 февраля опубликованы на сайте Офиса президента.

В документах, в частности, говорится, что во исполнение Закона Украины «О военно-гражданских администрациях» реорганизуются существующие администрации и на их основе создаются 18 ВГА, в том числе:

в Донецкой области – Светлодарская городская ВГА Бахмутского района, Торецкая городская ВГА Бахмутского района, Волновахская городская ВГА Волновахского района, Угледарская городская ВГА Волновахского района, Мирненская поселковая ВГА Волновахского района, Ольгинская поселковая ВГА Волновахского района, Сартанская поселковая ВГА Мариупольского района, Авдеевская городская ВГА Покровского района, Марьинская городская ВГА Покровского района, Очеретинская поселковая ВГА Покровского района;

в Луганской области – Горская городская ВГА Северодонецкого района, Лисичанская городская ВГА Северодонецкого района, Попаснянская городская ВГА Северодонецкого района, Северодонецкая городская ВГА Северодонецкого района, Счастьенская городская ВГА Счастьенского района, Станично-Луганская поселковая ВГА Счастьенского района, Нижнетепловская сельская ВГА Счастьенского района, Криворожская сельская ВГА Счастьенского района.

Командующему Объединенных сил и главам Донецкой и Луганской облгосадминистраций поручается провести мероприятия по образованию и реорганизации военно-гражданских администраций.