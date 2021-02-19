Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский подписал указы о реорганизации и создании военно-гражданских администраций на Донбассе

19 февраля 2021, 19:50

Зеленский подписал указы о реорганизации и создании военно-гражданских администраций на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о создании военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Указы №№61/2021 и №62/2021 от 19 февраля опубликованы на сайте Офиса президента.

В документах, в частности, говорится, что во исполнение Закона Украины «О военно-гражданских администрациях» реорганизуются существующие администрации и на их основе создаются 18 ВГА, в том числе:

  • в Донецкой области – Светлодарская городская ВГА Бахмутского района, Торецкая городская ВГА Бахмутского района, Волновахская городская ВГА Волновахского района, Угледарская городская ВГА Волновахского района, Мирненская поселковая ВГА Волновахского района, Ольгинская поселковая ВГА Волновахского района, Сартанская поселковая ВГА Мариупольского района, Авдеевская городская ВГА Покровского района, Марьинская городская ВГА Покровского района, Очеретинская поселковая ВГА Покровского района;
  • в Луганской области – Горская городская ВГА Северодонецкого района, Лисичанская городская ВГА Северодонецкого района, Попаснянская городская ВГА Северодонецкого района, Северодонецкая городская ВГА Северодонецкого района, Счастьенская городская ВГА Счастьенского района, Станично-Луганская поселковая ВГА Счастьенского района, Нижнетепловская сельская ВГА Счастьенского района, Криворожская сельская ВГА Счастьенского района.

Командующему Объединенных сил и главам Донецкой и Луганской облгосадминистраций поручается провести мероприятия по образованию и реорганизации военно-гражданских администраций.

Читайте также:

Парламент разрешил создавать военно-гражданские администрации в ОТГ Донбасса

 

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Организации
военно-гражданские администрации
Места
Луганская область Донецкая область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:24
В Донецке дорожает мясо курицы, а «ДНР» пытается сдерживать цены
17:27
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
16:20
Пассажирские автобусы попали в аварию по дороге из Макеевки в Донецк
10:28
«ДНР» зарегистрировала восемь смертей и 170 новых случаев коронавируса
08:56
«ЛНР» ввела новые правила работы КПВВ «Станица Луганская». Они касаются перемещения товаров
08:25
«ЛНР» заявила о 24 заболевших и одной смертях от коронавируса
01:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 февраля
18:23
Госуслуги для переселенцев и жителей ОРДЛО переводят в «цифру». Названы сроки
17:13
ОБСЕ зафиксировала на Луганщине российскую радиолокационную станцию
13:37
Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена
10:46
«ДНР»: восемь смертей и 168 новых случаев заболевания COVID-19
10:09
Боевики четырежды за день не пропустили ОБСЕ на оккупированную территорию
все новости
20:07
Баканов: Решение СНБО о санкциях основано на материалах СБУ
20:02
У президента обдумывают закон о нацменьшинствах в Украине
19:50
Зеленский подписал указы о реорганизации и создании военно-гражданских администраций на Донбассе
19:33
НАПК: Олег Ляшко подделал выигрыш в лотерею на полмиллиона гривен
19:18
Меркель заявила о неуспешности Минского процесса по Донбассу
18:58
Байден: Суверенитет Украины важен для Европы и США, пока Россия угрожает
18:55
Санкции против жен Медведчука и Козака ввели из-за завода, который обеспечивает топливом «Л-ДНР» – СМИ
18:32
СНБО возвращает государству нефтепровод, который связывают с Медведчуком
18:24
В Донецке дорожает мясо курицы, а «ДНР» пытается сдерживать цены
18:06
Медведчук и его жена попали под санкции СНБО
18:02
Снова пять сценариев: Данилов рассказал о закрытом решении СНБО по Донбассу
17:35
В генконсульстве Украины в России неизвестный ранил ножом украинского пограничника
все новости
ВИДЕО
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27
Лига Европы: «Шахтер» обыграл «Маккаби» в первом матче
18 февраля, 23:51
Сшить жизнь заново: Она смогла сохранить любимое дело, несмотря на войну ►
18 февраля, 21:08

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция