Парламент разрешил создавать военно-гражданские администрации в ОТГ Донбасса

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий создание военно-гражданских администраций в объединенных территориальных громадах на Донбассе, в которых не состоялись выборы. Законопроект во втором чтении и в целом поддержали 265 народных депутатов.



В документе указано, что военно-гражданские администрации объединенных территориальных громад могут быть образованы «в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях».

25 октября местные выборы не удалось провести в 10 громадах Донецкой области и в 8 Луганской области. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия, руководствуясь выводвами силовых ведомств о ситуации с безопасностью на прифронтовых территориях.



При этом такое решение раскритиковали многие политики и активисты. Среди аргументов они указывали, что президентские и парламентские выборы в этих громадах в 2019 году проводились.